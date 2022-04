Aereo EgyptAir precipitato nel Mediterraneo: "Colpa dei piloti, stavano...". Mondo sconvolto

26 aprile 2022 a

Sessantasei persone morte per colpa di una sigaretta. Sei anni dopo la tragedia del EgyptAir MS804 Parigi-Il Cairo precipitato nel Mediterraneo il 19 maggio 2016 a causa di un incendio scoppiato a bordo, il Corriere ha scovato un documento di 134 pagine che ricostruisce cosa è accaduto gli ultimi istanti prima dello schianto. Il dossier è stato inviato un mese fa alla Corte di Appello di Parigi che indaga per "omicidio colposo" visto che tra le vittime ci sono 12 francesi. Leonardo Berberi scrive che un mese dopo il disastro aereo furono recuperate le due "scatole nere" poi inviate alla Bea (l'agenzia investigativa francese) per essere esaminate. L'esito delle investigazioni - come da prassi - viene inviato ai responsabili dell'indagine, al Cairo. Ma mentre per gli egiziani l'incidente è un atto di terrorismo, Parigi esclude l'ipotesi di una esplosione.

Passano due anni: nel 2018 con "un atto senza precedenti", precisa Berberi, la polizia giudiziaria prendere possesso dei dati delle "scatole nere". Altri due anni e gli esperti mettono agli atti che "a bordo di quel velivolo i piloti tendevano a fumare molto" e che nei viaggi precedenti erano stati segnalati dei problemi tecnici ma niente di "così grave da chiedere la messa a terra". Due giorni prima che si verificasse il disastro aereo, in data 16 maggio per la precisione, un addetto alla manutenzione di EgyptAir avrebbe sostituito la maschera del co-pilota lasciando il cursore che gestisce il flusso dell'aria in modalità "emergenza".

Tale circostanza, secondo i firmatari del report, avrebbe comportato una fuoriscita di ossigeno. L'ossigeno, che di per sé non è una sostanza infiammabile, favorisce però la combustione. Dunque basta una scintilla o una fiamma a ingenerare un principio di incendio. Per questo motivo, i periti puntano il dito contro "una sigaretta accesa" verosimilmente nel vano del co-pilota. La Bea conferma l'ipotesi di "un incendio scoppiato nella cabina di pilotaggio durante la fase di crociera che ha portato alla perdita di controllo del jet".

