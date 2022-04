Ghepardo, i super tank tedeschi in Ucraina: "Momento cruciale", a Berlino si giocano il tutto per tutto

26 aprile 2022 a

I carri armati “Ghepardo” sono in arrivo in Ucraina. A inviarli la Germania: si tratta di un punto di svolta importante nella politica estera tedesca, che finora è stata piuttosto prudente, facendo attenzione a inviare armi difensive e non offensive. Secondo alcuni osservatori il governo di Scholz sarebbe pronto ad aumentare il sostegno militare a Kiev: l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore nella persona di Christine Lambrecht, ministra della Difesa, che parteciperà a un incontro nella base militare di Ramstein su invito degli Stati Uniti.

L’invio dei tank di tipo “Cheetah” (che si traduce in “Ghepardo”) è probabilmente la mossa più importante compiuta in ambito militare dalla Germania, che stava rallentando il suo supporto all’Ucraina per via dell’enorme dipendenza dal gas russo. I tedeschi temevano ripercussioni, ma adesso la Bild riporta che hanno firmato un accordo per la cessione di decine di mezzi blindati (il numero esatto non è noto), che saranno utilizzati come difesa anti-aerea ma che sono sfruttabili anche per i combattimenti a terra.

L’invio di tali carri armati rientrerebbe in una strategia più alta della Nato, che sembra intenzionata a intervenire con forza per provare a indebolire la Russia nel momento cruciale della guerra. Non a caso prima della Germania era stato il Regno Unito ad annunciare l’invio di mezzi blindati “Stormer”, che serviranno a lanciare i missili terra-aria “Starstreak”. Tutto ciò rientra nell’obiettivo di rinforzare le difese dei cieli, dove Kiev sta subendo le perdite peggiori.

