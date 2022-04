March FFS, artiglieria pesante e bandiera Usa: Ucraina, la foto che fa impazzire Putin

28 aprile 2022 a

"Gli obici M777 vengono caricati su un aereo presso la base militare americana March FFS per essere inviati in Ucraina": lo scrive l'account Twitter Tpyxa, allegando le foto di soldati americani alle prese con l'artiglieria pesante. Sullo sfondo anche la bandiera degli Stati Uniti, forse una provocazione diretta al presidente russo Vladimir Putin, che da più di due mesi guida l'attacco contro Kiev.

Qualche giorno fa era stato proprio il presidente Joe Biden a confermare un nuovo pacchetto di aiuti militari per l'Ucraina da 800 milioni di dollari. Il Pentagono, poi, aveva fatto sapere che il supporto statunitense avrebbe compreso 72 obici da 155 mm, 72 veicoli corazzati per trainarli, 144mila colpi di munizioni e più di 120 droni tattici "Phoenix Ghost", messi a punto dall'aeronautica americana solo ed esclusivamente per soddisfare le esigenze dell'Ucraina.

In precedenza, invece, gli Stati Uniti avevano fornito o promesso a Kiev ben 1.400 sistemi antiaerei Stinger, 5mila missili anticarro Javelin, diverse migliaia di fucili con munizioni e una serie di altre attrezzature. Gli Usa, comunque, non sono gli unici ad aver aiutato gli ucraini. Fondamentale è stata anche la Turchia: prima dell'invasione russa Kiev aveva circa 20 droni Bayraktar TB2, costruiti dall'esercito turco. Il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov, poi, ha dichiarato che all'inizio di marzo l'esercito ha ricevuto nuovi droni. Sedici secondo alcuni esperti.

