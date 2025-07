La7, stamattina la protesta dei giornalisti

C’è attesa per la conferenza stampa che il Comitato di redazione de La7 ha convocato per oggi alle 12.30 nella sede della Fnsi a Roma in via delle Botteghe Oscure 54 , con la partecipazione della segretaria generale della Federazione nazionale della Stampa Alessandra Costante. I rappresentanti dei giornalisti del gruppo di Urbano Cairo protestano per le condizioni di lavoro. Un’agitazione che si è concretizzata nei giorni scorsi e che si è palesata con un duro comunicato del cdr dell’emittente: «La7, sempre di più la tv dell’informazione di tg e programmi, fa record di ascolti e utili, è il volano dell’intero gruppo editoriale di Urbano Cairo . Festeggiano, concretamente gratificati, azionisti, dirigenti e star. Ma per i giornalisti - con le retribuzioni più basse nel loro settore - non c’è alcun riconoscimento», scrivevano i rappresentanti dei giornalisti.

«Anzi: il contratto nazionale di lavoro e gli ormai remoti accordi aziendali non sono applicati correttamente o, per i neoassunti, sono elusi, con il ricorso a forfait irrisori; l’organico del tg è in sofferenza dopo le uscite di numerosi colleghi; nei programmi che sono da anni strutturalmente in palinsesto resta una grande area di precariato; manca un piano concreto di sviluppo e di investimenti per far crescere ulteriormente l’emittente e garantirne il futuro», continua il Cdr di La7 in una nota. Il Comitato di redazione nella nota pubblicata sul sito Fnsi, concludeva annunciando la conferenza stampa di oggi. Vedremo quali azioni il cdr metterà in campo.