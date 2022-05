L'Unione europea è finita: cambia tutto. La mossa per far fuori Orban (e l'Italia)

09 maggio 2022 a

L'Europa è finita? A sentire le parole di Ursula Von der Leyen di fatto parrebbe di sì. Qual è la novità? A quanto pare il presidente della Commissione Ue chiede di abolire l'unanimità decisionale da parte dei Paesi membri in alcuni settori. Una mossa del tutto inaspettata che a questo punto spalanca le porte alla disgregazione dell'Unione europea così come la conosciamo. "Voglio essere chiara che sarò sempre dalla parte di coloro che vogliono riformare l'Ue per farla funzionare meglio.

Il punto è che ci avete detto dove volete che questa Europa vada. E ora tocca a noi prendere la via più diretta per arrivarci. Usando tutti i limiti di ciò che possiamo fare all'interno e, sì, cambiando i trattati dove è necessario", ha dichiarato la presidente intervenendo alla cerimonia conclusiva dei lavori della Conferenza sul Futuro dell'Europa.

Per quanto riguarda il voto all'unanimità, che spesso ha bloccato le decisioni europee, Von Der Leyen ha detto "che in alcuni settori chiave semplicemente non ha più senso se vogliamo essere in grado di muoverci più velocemente. O che l'Europa dovrebbe giocare un ruolo maggiore, per esempio nella salute o nella difesa. E dobbiamo migliorare il funzionamento della nostra democrazia su base permanente". Insomma con la scusa di muoversi più velocemente su settori strategici come la salute o la difesa, l'Europa sarebbe prnta ad abolire il principio di unanimità. Ma con una mossa del genere molto probabilmente verrebbe fatta fuori la spina nel fianco per la Von der Leyen (e non solo), l'ostruzionismo dei Paesi dell'Est, Ungheria in testa su alcune decisioni cruciali. Insomma l'Europa si appresta a intraprendere la via del tramonto politico. Del resto l'Unione non è mai esistita davvero, si è sempre limitata ad essere un'unione monetaria e commerciale. Ora arriva il colpo finale: zittire chi non la pensa come Francia e Germania. E spesso anche l'Italia si trova a non essere d'accordo...



