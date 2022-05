WizzAir, fumo a bordo e pilota preso a pugni: il video dell'incubo ad alta quota

13 maggio 2022 a

Panico e caos a bordo di un volo WizzAir proveniente da Londra e diretto a Creta. Dopo aver bevuto alcolici e fumato nel corso del viaggio, un gruppo di inglesi ha deciso di prendere a pugni il pilota. Una vicenda sconcertante, che risale alla sera del 10 maggio scorso. L'aereo era appena atterrato in Grecia quando sono iniziate le aggressioni e le violenze. Stando a quanto riporta il Daily Star, uno dei passeggeri inglesi si sarebbe inferocito dopo aver saputo che in aeroporto sarebbe stato scortato dalla polizia per via del suo comportamento durante il volo.

A un certo punto è stato lo stesso pilota a intervenire per provare a calmare l'uomo. Il suo tentativo, però, non è stato affatto apprezzato. Tant'è che il passeggero e i suoi amici si sono lanciati su di lui colpendolo ripetutamente. Stando a quanto riferito dal Sun, gli uomini che hanno dato il via all'aggressione hanno un'età media di 30 anni e sono di Bermondsey, nel sud di Londra.

Una donna di 37 anni che era a bordo dell'aereo, sentita dal Sun, ha raccontato: "Era un caos totale, dopo che il pilota è uscito dalla cabina il ragazzo lo ha colpito. Non credo si sia fatto male, ma era comprensibilmente scosso. È stato vergognoso". Un altro testimone, invece, ha detto che il gruppo aveva offeso tutti a bordo e molti di loro si sarebbero vantati di aver bevuto alcolici fin dalle 10 del mattino, per poi iniziare a fumare sul volo. Alla fine è scattato l'arresto.

