Bilohorivka, la fine orribile del tank russo: "Nuova tattica?", Kiev umilia il Cremlino

14 maggio 2022 a

a

a

Immagini di guerra. Video che viaggiano su Tpyxa, account giornalistico ucraino, impegnato nel raccontare clip dopo clip, foto dopo foto, gli orrori dell'invasione russa e i successi della resistenza di Kiev.

Bayraktar, così il drone colpisce e affonda le navi: strage di russi all'Isola dei Serpenti, immagini forti | Video

Video a tratti fortissimi, immagini di morte, sconsigliate ai più sensibili. Ed in questo caso, nel video che vi mostriamo qui in calce, di morte si tratta, anche se il video non è dei più cruenti.

Nelle immagini riprese da un drone ecco un tank russo quasi completamente sommerso in quello che sembra essere un lago, o uno stagno. Già, il carro armato dei nemici è stato neutralizzato. E galleggia, alla deriva.

"Stugna-P abbatte Ka-52": elicottero russo colpito e distrutto, il video dell'operazione | Guarda

E Tpyxa, come spesso accade, accompagna le immagini con un commento ironico ma feroce. "Ecco qui un video delle avventure degli occupanti a Bilohorivka", premettono. "Il tank che nuota è probabilmente una nuova tattica di guerra contro le forze ucraine, tattica sviluppata dalle truppe russe". E l'ironia, giustamente feroce, emerge in tutta la sua prepotenza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.