"Missili Iskander con testate nucleari in movimento verso il confine": il video che terrorizza la Finlandia

Dopo la Finlandia, anche la Svezia ha firmato la richiesta di adesione alla Nato. L’invasione russa dell’Ucraina ha provocato uno spostamento storico dei Paesi scandinavi, che sono pronti ad abbandonare la neutralità per unirsi all’alleanza atlantica. “È un evento epocale, inevitabile”, ha dichiarato la ministra degli Esteri svedese, Ann Linde: in settimana la richiesta verrà presentata insieme a quella finlandese al quartier generale della Nato a Bruxelles.

La premier Magdalena Andersson ha quindi seguito l’esempio di Sanna Marin, affermando che la scelta è stata maturata in collaborazione proprio con Helsinki: “Segna un cambiamento storico nella politica di sicurezza del nostro Paese”. La Russia non ha reagito negativamente, almeno a parole: quelle di Vladimir Putin e del ministro Sergei Lavrov, secondo cui non farebbe “grande differenza” l’ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia, dato che entrambi i Paesi da tempo partecipano alle esercitazioni dell’alleanza atlantica.

Non è però passato inosservato il video con cui la Russia ha reagito alla notizia: si vede infatti una batteria di lanciamissili balistici Iskander in movimento verso il confine con la Finlandia. Nel filmato diffuso sui social media russi si sostiene che i razzi si stiano dirigendo verso Vyborg, città situata al confine con la Finlandia. L’Iskander è un missile balistico a corto raggio sviluppato dalla Russia per sostituire i razzi Tochka di era sovietica. Tale arma è considerata il cavallo di battaglia delle forze missilistiche russe, dato che gli Iskander possono essere dotati di varie testate: su tutte, quelle nucleari, che si ritiene possano essere circa quattro volte più potenti della bomba che ha distrutto Hiroshima.

