Xi Jinping, "ecco cosa nasconde davvero". Giorgia Meloni, la drammatica verità sul presidente della Cina

19 maggio 2022 a

a

a

"Se vince la Russia il vero vincitore domani è la Cina di Xi Jinping, e io non voglio morire cinese": Giorgia Meloni ha spiegato il motivo per cui bisogna continuare a combattere a Kiev per non darla vinta a Vladimir Putin. Ospite dell'evento "Pnrr: priorità e futuro dell'Italia" organizzato da Aepi e Adnkronos, la leader di Fratelli d'Italia ha lanciato un monito: "L'Ucraina è solo la punta di un iceberg per nuovi assetti geopolitici, attenzione".

La telefonata con cui Xi Jinping minaccia la Casa Bianca: "Strada sbagliata"; drammatici scenari di guerra

Parlando della linea del suo partito, invece, la Meloni ha detto: "Oggi in Parlamento il premier Draghi prova a dare una linea sensata di politica estera sulla guerra in Ucraina alla sua maggioranza arlecchina zeppa di contraddizioni e ambiguità. Da parte di Fratelli d'Italia la consueta chiarezza e coerenza: dalla parte dell'Italia, per il rispetto delle nostre alleanze internazionali ma a testa alta in Europa e in Occidente, a sostegno del popolo ucraino che combatte per difendere la sua libertà e la sua indipendenza. Perché questa, fuori dalla facile demagogia, è la strada per difendere l'interesse nazionale italiano".

"Il ponte di Xi Jinping che può scatenare una guerra mondiale". Non solo Ucraina e Taiwan: Cina, una mossa pericolosissima

La Cina, tra l'altro, continua ad essere al centro di forti tensioni con gli Usa per via della questione taiwanese. "Se gli Stati Uniti insistono nel giocare la carta di Taiwan e vanno sempre più lungo la strada sbagliata, porteranno sicuramente la situazione a un punto pericoloso": questo l'avvertimento di Yang Jiechi, a capo della diplomazia del Partito comunista cinese, nella telefonata avuta con il consigliere per la Sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan.

"Ecco chi sta lasciando la Russia". Retroscena: Xi Jinping scarica il Cremlino, perché la fine di Putin si avvicina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.