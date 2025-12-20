Aereo, cercano di imbarcare la nonna morta: orrore sul volo Easyjet

Una vicenda che ha dell'assurdo, quanto accaduto sul volo Easyjet Malaga-Londra. Qui una famiglia britannica è stata accusata di aver tentato di imbarcare la nonna morta, seduta su una sedia a rotelle. L’aereo, però, non è mai decollato proprio a causa della tremenda scoperta. Secondo il Daily Mail che racconta la vicenda, a sollevare i sospetti sono stati gli stessi passeggeri. Alcuni di loro avrebbero notato l’immobilità dell’anziana e condiviso perplessità sui social.

Tra questi Petra Boddington, che su Facebook ha scritto: "EasyJet, da quando avete iniziato a far salire i morti sugli aerei? Davvero!", accompagnando il post con una fotografia scattata prima dell’imbarco. La compagnia aerea ha respinto l’accusa: "Aveva un certificato di idoneità al volo".