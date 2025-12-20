Libero logo
sabato 20 dicembre 2025
Aereo, cercano di imbarcare la nonna morta: orrore sul volo Easyjet

Una vicenda che ha dell'assurdo, quanto accaduto sul volo Easyjet Malaga-Londra. Qui una famiglia britannica è stata accusata di aver tentato di imbarcare la nonna morta, seduta su una sedia a rotelle. L’aereo, però, non è mai decollato proprio a causa della tremenda scoperta. Secondo il Daily Mail che racconta la vicenda, a sollevare i sospetti sono stati gli stessi passeggeri. Alcuni di loro avrebbero notato l’immobilità dell’anziana e condiviso perplessità sui social.

Tra questi Petra Boddington, che su Facebook ha scritto: "EasyJet, da quando avete iniziato a far salire i morti sugli aerei? Davvero!", accompagnando il post con una fotografia scattata prima dell’imbarco. La compagnia aerea ha respinto l’accusa: "Aveva un certificato di idoneità al volo".

Per il Daily Mail dietro il tentativo dei parenti di far salire in aereo l'89enne ci sarebbero i costi elevati del rimpatrio di una salma dall’estero. Spese che possono oscillare tra le 3.500 e le 4.500 sterline, soprattutto in assenza di una copertura assicurativa. In questo caso però la "truffa" è stata smascherata in tempo: allertato l’equipaggio, prima della partenza sono saliti a bordo i paramedici, che hanno constatato il decesso dell’anziana. EasyJet ha riferito di aver gestito l’accaduto con tempestività e ha ribadito la propria posizione: i passeggeri che avevano sollevato i dubbi si sarebbero sbagliati, perché la donna disponeva di un certificato medico di idoneità al volo ed era viva al momento dell’imbarco.

