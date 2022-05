Donbass, i russi usano i tank T-62: "Bare di metallo su ruote", cosa significa

25 maggio 2022 a

L'avanzata russa nel Donbass appare oggi inesorabile, ma a che prezzo? Secondo Andrea Margelletti, presidente del Cesi - Centro Studi Internazionali, non bisogna sottovalutare un inquietante dettaglio militare: se è pur vero che nelle ultime ore le truppe di Mosca "hanno consolidato le proprie postazioni difensive a Nord-est della città di Kharkiv, arrestando, o quantomeno allentando, la contro-offensiva ucraina in atto nella regione da settimane" e che nell'Est del Paese sembra avere successo il tentativo di accerchiare gli ucraini nei pressi della città di Severodonetsk.("Centro fondamentale per completare la conquista del Donbass"), il grado di salute dell'esercito invasore non è ottimale, anzi.

"Secondo alcuni report - scrive Margelletti nella sua analisi strategica quotidiana su La Stampa -, sembrerebbe che i russi stiano utilizzando carri armati T-62, un modello estremamente vetusto risalente agli Anni Sessanta". Un fattore, nota l'esperto di geopolitica, che è "indice delle elevate perdite subite dai russi, e della conseguente necessità di dover far ricorso a carri alquanto obsoleti, conservati nei depositi militari". Non sfugge però a Margelletti l'evidenza di una differenza sostanziale di forze dispiegabili in campo tra chi si difende e chi attacca, "nonostante le perdite subite dai russi e gli equipaggiamenti occidentali forniti agli ucraini".

Su Twitter, è significativa la definizione che Jacopo Iacoboni, giornalista sempre della Stampa, dà dei tank in questione: "La Russia ha ritirato fuori i carri armati T62, e li sta mandando sul fronte di Severodonetsk. I T62 sono carri armati ultra obsoleti. Sono praticamente delle bare di metallo su ruote. Cosa ricavate da questo?".

