Ucraina, la guerra in diretta. Via all'accordo per l'embargo sul petrolio russo. La mossa della Lituania: così può scattare l'ira di Putin

L'Unione europea ha raggiunto un accordo sull'embrago al petrolio russo. Dopo settimane di vertici e di buchi nell'acqua, Bruxelles ha trovato l'intesa. Ma si tratta di un'intesa a metà. Lo stop immediato sarà al momento solo per due terzi del petrolio che proviene dalla Russia. Intanto in un colloquio telefonico tra Erdogna e Zelensky è stata ribadita la volontà di un ripristino della pace in tempi brevi. In Francia, dopo l'uccisione del giornalista Fredric Leclerc-Imhoff, la prpcura francese ha aperto un'inchiesta per crimini di guerra, come ha reso noto la procura antiterrorismo.



Ore 6.48 Vertice Ue: Mosca apra a corridoi umanitari e a rientro sfollati

"Il Consiglio europeo condanna risolutamente la guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. Esorta la Russia a fermare immediatamente i suoi attacchi indiscriminati contro civili e infrastrutture, e a ritirare immediatamente e incondizionatamente tutte le sue truppe e l’equipaggiamento militare dall’intero territorio dell’Ucraina entro i suoi confini internazionalmente riconosciuti". È quanto si legge nelle conclusioni sull’Ucraina adottate dal Consiglio europeo oggi.



Ore 6.10 Ore Media: Lituania invierà altre attrezzature militari

La Lituania invierà ulteriore equipaggiamento militare all’Ucraina, secondo quanto riporta il "Kyiv Independent". Il ministro della Difesa lituano Arvidas Anushauskas ha annunciato che la prossima spedizione includerà apparecchiature antidrone e di visione termica, nonché il drone Bayraktar. Queste forniture si aggiungono a un pacchetto già annunciato in precedenza che includerà veicoli blindati, camion e Suv.

Ore 01.05 Telefonata Erdogan-Zelensky: "Ripristinare la pace"

Dopo la telefonata con il leader del Cremlino Vladimir Putin, il presidente turco Recep Tayyp Erdogan ha parlato oggi anche con l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky. "Continua il dialogo con il presidente turco Erdogan. Discusse le minacce alla sicurezza alimentare poste dall'aggressore e i modi di sbloccare i porti ucraini. Discusso sulla cooperazione nella sfera della sicurezza. Concordato in modo unanime sulla necessità di ripristinare la pace. Apprezziamo l'aiuto turco in questo processo", ha scritto Zelensky su Twitter.



Ore 00.45 Michel: "Con accordo stop immediato a 2/3 del petrolio russo"

"Raggiunto l'accordo per vietare l'esportazione di petrolio russo nell'Ue. Copre immediatamente più di 2/3 delle importazioni di petrolio dalla Russia, tagliando un'enorme fonte di finanziamento per la sua macchina da guerra. Massima pressione sulla Russia per porre fine alla guerra". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel.

Ore 00.30 Accordo al vertice europeo su embargo al petrolio russo

Il vertice europeo ha raggiunto un accordo sull'embargo al petrolio russo che è parte del sesto pacchetto di sanzioni anti-russe.

Ore 00.22 Francia, aperta inchiesta per "crimini di guerra"

La procura francese ha aperto un'inchiesta per crimini di guerra sulla morte in Ucraina del giornalista Frederic Leclerc-Imhoff. Lo ha reso noto la procura antiterrorismo a Parigi.

