Giubileo di Platino, "tre soldati a terra": la grande paura prima della cerimonia

Tre soldati sono svenuti sui gradini della cattedrale di San Paolo, a Londra, dove si è tenuta la cerimonia del "ringraziamento" per i 70 anni sul trono della Regina Elisabetta. Gli incidenti sono avvenuti in momenti diversi della mattinata e poco prima dell'arrivo del principe Carlo, che oggi ha preso il posto della Sovrana, costretta a stare a riposo per un non meglio precisato malessere fisico.

I soldati, in ogni caso, sono rimasti composti mentre gli altri li aiutavano a rimettersi in piedi dopo lo svenimento. Le cause del malessere, come riporta il Daily Mail, potrebbero essere diverse: c'era una temperatura di circa 20 gradi a Londra e i militari - con la pesante uniforme addosso - sono stati in piedi per diverse ore. La situazione, insomma, potrebbe averli messi a dura prova. Il primo a svenire è stato un membro del reggimento della Raf, che poi è stato portato via dalla cattedrale. Mentre il secondo - un membro dell'artiglieria reale canadese - dopo il malore ha deciso di rimanere sui gradini per continuare a svolgere il suo lavoro.

Il terzo soldato invece - un membro della guardia della regina - è stato portato via dai paramedici dopo lo svenimento. I primi ad arrivare alla cerimonia sono stati il duca e la duchessa di Cambridge, a seguire il principe Harry e Meghan. Assieme a loro centinaia di politici, che hanno voluto omaggiare la regina e tutta la famiglia reale. Assente, invece, Andrea, risultato positivo al Covid.

