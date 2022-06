Regina Elisabetta, "some discomfort": paura dopo il malore, come sta davvero? La frase spaventa il mondo

03 giugno 2022 a

Come sta davvero la Regina Elisabetta? La 96enne ha fatto preoccupare tutti a corte a causa dell'ennesimo forfait, ovvero quello di oggi, venerdì 3 giugno, nella cattedrale di St Paul a Londra, evento che si era aggiunto alla lista per i festeggiamenti del Giubileo di Platino. La sovrana sarebbe infatti a meno di due anni dal record di longevità sul trono nella storia, quello di Luigi XIV, 72 anni e 110 giorni. Ultimamente però Queen Elizabeth sta vivendo grandi momenti di difficoltà dovuti al peso degli anni che passano.

È arrivata ieri sera la definitiva retromarcia da palazzo sulla presenza della Regina a St Paul. Il motivo? "Some discomfort", come spiegato a corte, a causa dei quali ha dovuto con grande rammarico rinunciare alla cerimonia. Il termine 'discomfort' scelto da Palazzo è stato volutamente vago, a indicare un malessere o un disagio fisico. Probabilmente ieri sera la Regina si è stancata parecchio e di fronte all'agenda piena di impegni non se l' è sentita di partecipare. È ormai noto che sua Maestà negli ultimi mesi ha sofferto di problemi deambulatori che l'hanno costretta ad annullare diversi eventi.

Cosa ci si dovrà quindi aspettare per i prossimi appuntamenti? La Regina dovrà sicuramente andarci piano per non aggravare i suoi dolori e quindi selezionare gli eventi o le cerimonie meno faticose per lei. La Regina in questo momento sembra comunque scegliere le uscite che le garbano di più, come ad esempio le corse dei suoi amati cavalli o la fiera floreale di Chelsea.

