Giubileo di Platino, "malessere, la Regina non ci sarà": perché Elisabetta salterà il National Service of Thanksgiving

Una giornata che ha provato la Regina Elisabetta, quella dell'inizio del Giubileo di Platino. La sovrana, che dal 2 al 5 giugno festeggia i 70 anni di Regno, dà forfait alla messa di ringraziamento alla cattedrale di Saint Paul di Londra. Una scelta dovuta a causa di un "malessere", così lo ha definito Buckigham Palace che parla di nuove preoccupazioni per la salute della 96enne.

"La regina - si legge - ha apprezzato molto la Birthday Parade e il Flypast di oggi, ma ha provato un certo malessere. In considerazione del viaggio e delle attività richieste per partecipare al National Service of Thanksgiving presso la cattedrale di Saint Paul, Sua Maestà con grande riluttanza ha deciso di non partecipare". E ancora, fanno sapere attraverso una nota: "La Regina attende con impazienza di partecipare stasera alla cerimonia dell'accensione della fiaccola al castello di Windsor e vorrebbe ringraziare tutti coloro che hanno fatto di oggi un'occasione così memorabile".

D'altronde quella di ieri è stata una giornata impegnativa, con Elisabetta II che ha salutato gli inglesi e non dal balcone di Buckingham Palace al termine della parata di Trooping the Colour. La sovrana, vestita con un abito color azzurro, è uscita da sola appoggiandosi solo a un bastone. Solo successivamente la Regina è stata affiancata dai familiari. Unici assenti al balcone? Meghan Markle e Harry. Il nipote della Regina e la moglie hanno fatto parecchio dicutere negli ultimi tempi, al punto che la sovrana ha preferito tenerli lontani evitando nuovi e preoccupanti scandali.

