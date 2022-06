Tank russi, il video choc: occhio a cosa accade con un solo colpo

07 giugno 2022 a

a

a

I carri armati russi nel mirino degli ucraini. A testimoniare quanto sta avvenendo sul campo in Ucraina, alcuni video rilanciati sui social e su Youtube. L'ultimo è stato rilanciato dal quotidiano The Sun. Qui, si legge: "Le truppe ucraine distruggono due veicoli corazzati russi con un sistema missilistico guidato anticarro".

Uomo contro tank, dal drone il video della corrida nel bosco: trappola mortale con dedica a Putin | Guarda

E ancora: "La 30esima brigata meccanizzata, intitolata al principe Konstanty Ostrogski, ha affermato di aver distrutto diversi carri armati russi e mezzi corazzati per il trasporto di personale". Intanto per Volodymyr Zelensky, l'unico modo per fermare il conflitto è la mediazione cinese. Da qui l'appello a Pechino affinché "si la sua influenza sulla Russia per porre fine a questa guerra".

Thorsten Kutz, l'uomo dei tank sparito e ritrovato in condizioni disperate: il giallo sconvolge l'Europa

Una guerra, la definisce il presidente ucraino, "per l'indipendenza e la libertà del nostro Paese, lo stallo non è un'opzione. Siamo inferiori in termini di equipaggiamento e quindi non siamo capaci di avanzare. Subiremo altre perdite e le vite delle persone sono la mia priorità". Infine il monito all'Occidente:" Quanto accade può portare alla Terza guerra mondiale, e questo dovrebbe essere una priorità per tutti i leader. Sono grato per le sanzioni imposte a Mosca, ma abbiamo bisogno dell'embargo totale del petrolio e del gas, perché finora le misure punitive non hanno influenzato davvero la posizione della Russia".

Terminator, la Russia schiera i tank micidiali: l'ultima carta di Putin per "condannare" Zelensky

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.