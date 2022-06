Andrea Margelletti, "soldati russi bestie ubriache". Cosa bevono al fronte, orrore totale

10 giugno 2022 a

I soldati russi sarebbero disposti, in mancanza di meglio, a ingurgitare “il liquido refrigerante” dei blindati: lo ha detto Andrea Margelletti nello studio di Bruno Vespa a Porta a Porta su Rai 1. A scriverlo Antonio Padellaro nel suo commento pubblicato oggi sul Fatto Quotidiano: "Ecco che verso mezzanotte l’analista alimenta le nostre speranze di vittoria sul campo dipingendo le sgangherate armate putiniane per come meritano: dei tagliagole alimentati a vodka, bestie ubriache".

Commentando le parole del presidente CeSI - Centro Studi Internazionali, Padellaro ha continuato: "Fermi tutti! Consulto Internet dove si apprende che, effettivamente, nel luglio 2013, una donna di 87 anni, in vacanza in una valle della bergamasca, venne ricoverata in prognosi riservata dopo avere scambiato per bibita dissetante il liquido arancione a uso dei motori diesel contenuto in una bottiglietta".

In ogni caso, non è la prima volta che si parla dei problemi dei soldati russi con l'alcol. Spesso a fare da sfondo a stupri e omicidi è proprio l'alcol: spesso si racconta che gli uomini di Putin al fronte siano ubriachi. In qualche caso l'abuso di alcol avrebbe causato dei danni agli ucraini stessi: ad aprile per esempio divenne virale la foto di un tank russo finito in acqua. Poco distante, tra erba e canneti, un elmetto e una bottiglia di un superalcolico. Secondo Tpyxa, l'account che ha pubblicato l'immagine, si sarebbe trattato delle "conseguenze dell'uso di alcol depredato dagli occupanti".

