Regina Elisabetta, "in lacrime e sopraffatta": le drammatiche indiscrezioni sulla sua salute

La Regina Elisabetta non è riuscita a partecipare a molti degli eventi organizzati in suo onore per i 70 anni di regno. Sarebbe stato strano il contrario, dato che la sovrana è pur sempre una signora di 96 anni che nell’ultimo anno ha visto accentuarsi una serie di problemi fisici. Il momento più importante del Giubileo di Platino è stato certamente quando la Regina si è affacciata dal balcone di Buckingham Palace.

Fino a tre ore prima di quell’evento, la sua presenza non era però prevista. La sovrana non si sentiva molto bene, ma una telefonata del principe Carlo l’ha convinta a fare l’ennesimo sforzo. “Non si sentiva in forma - ha dichiarato una fonte reale al Daily Mail - ma il figlio l’aveva chiamata per dirle che avrebbe dovuto essere lì. Le ha detto che c’erano così tante persone che non vedevano l’ora di vederla, e così si è convinta”. A quel punto la Regina ha viaggiato da Windsor a Londra e durante il gran finale delle celebrazioni in suo onore è apparsa “in lacrime” e “sopraffatta dall’emozione”.

Addirittura la sovrana aveva le lacrime agli occhi poco prima di uscire dal balcone. La stessa fonte ha rivelato al Daily Mail che adesso la Regina farà rarissime apparizioni di persona: ha bisogno di molto riposo per alleviare i dolori causati dai suoi problemi di salute. Stando alle ultime indiscrezioni, Sua Maestà si concederà una lunga pausa estiva in Scozia, dove avrà tutti i comfort e sarà messa in condizione di fare meno sforzi possibili.

