Igor Volobuev, l'ex vice di Gazprombank: "Come faremo crollare Putin", un video pazzesco

L'ex vicepresidente della Gazprombank Igor Volobuev, 50 anni e origini ucraine, si è unito alla Legione "Libertà della Russia", un gruppo di soldati russi che sta combattendo dalla parte dell'Ucraina. Il suo obiettivo? Far "crollare il regime di Putin" e liberare l'Ucraina. A riportarlo il canale informativo Ukraine Now citato dal Tempo.

Un video diffuso sui social mostra l'ex manager in divisa militare mentre si esercita a sparare col fucile. A un certo punto del filmato interrompe l'esercitazione e rivolge un appello ai "ragazzi della Russia" invitandoli a combattere contro lo zar. "Se odiate il regime di Putin e volete che la Russia diventi un Paese libero e democratico, unitevi a noi", dice Volobuev nel video.

L'ex numero due di Gazprombank ha lasciato Mosca subito dopo lo scoppio della guerra, lo scorso 2 marzo, ed è partito per l'Ucraina con l'obiettivo di difendere Kiev. Per questo è stato licenziato. A tal proposito qualche tempo fa disse: "Non potevo rimanere a guardare quello che la Russia stava facendo al Paese in cui sono nato". Intervistato da Repubblica diverse settimane fa, Volobuev aveva detto anche che il suo obiettivo è quello di combattere le fake news costruite dal Cremlino: "Ho visto la cucina dall'interno, so come funziona".

