Emmanuel Macron: "Richiesta adesione all'Ue della Moldavia è legittima", schiaffo a Putin

Un altro Paese si prepara a sfidare Vladimir Putin. La Moldavia infatti ha tutta l'intenzione di presentare una richiesta di adesione all'Unione Europea come già fatto dall'Ucraina. E in questo senso, la scelta che potrebbe portare avanti la Moldavia ha il sapore di un'ulteriore sfida allo zar che vede come fumo negli occhi l'estensione a Est della Nato e dell'Unione Europea. Come è noto ci sono state fortissime tensioni tra Russia e Finlandia per la richiesta di Helsinki di entrare nell'Unione Europea. Scenario che poi si è ripetuto con la richiesta della Svezia per un'adesione alla Nato in tempi brevi.

A questo punto la Russia si ritrova in un certo senso accerchiata a Ovest da Paesi che strizzano l'occhio all'Occidente. Scelte legittime di ogni Paese sovrano che però in questo contesto potrebbero dare il via a ulteriori tensioni conla vicina Russia.

E sulla possibile adesione della Moldavia all'Unione Europea si è espresso il presidente francese Emmanuel Macron: "Non possiamo permetterci la minima debolezza nei confronti della Russia e dobbiamo rafforzare la credibilità della nostra dissuasione affinchè la Russia non possa immaginare che può proseguire ulteriormente la sua aggressione. La richiesta di adesione all'Ue dei moldavi è legittima", ha affermato l'inquilino dell'Eliseo. Insomma si apre un nuovo fronte diplomatico che di fatto potrebbe infiammare la regione dell'Est. Una mossa azzardata che può far esplodere un'altra bomba su un terreno minato come è diventato ormai l'Est devastato dalla guerra in Ucraina.

