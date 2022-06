Charlene di Monaco "schifata" dal bacio di Alberto: la prova in questa foto?

Francesco Fredella 24 giugno 2022 a

Il principe Alberto di Monaco e Charlène sono ancora al centro dei media internazionali. Per loro trasferta di Stato in Norvegia: l'occasione diventa subito ghiotta per il gossip, visto che la coppia è stata al centro dei tabloid per una presunta crisi sentimentale. Che poi sarebbe rientrata definitivamente. A giudicare dalle foto Alberto e Charlène sono una coppia felice, che ha ritrovato l'ottimismo. Tra l'altro il bacio sulle labbra, immortalato dai fotografi, sembra scacciare ogni ombra di dubbio. Anche se, una parte della critica, invece, va giù pensante attaccando senza troppi giri di parole la coppia.

Una trovata pubblicitaria? Secondo una parte dei tabloid sì, ma sarebbe davvero tutto assurdo. E Dagospia infierisce, parlando di una Charlene addirittura "schifata": "In uno scatto le labbra si toccano a malapena e lei ha un'espressione di disgusto. In un'altra foto i due si abbracciano come se fossero vecchi amici...". Insomma, per Dago la photo-opportunity reale si sarebbe rivelata "un autogol".

I due arrivano in Norvegia per l’inaugurazione della mostra dedicata al uno dei predecessori sul trono del Principato dell’attuale regnante, ovvero Alberto I noto esploratore - che in Norvegia portò avanti le esplorazioni. Si tratta del primo viaggio di Alberto e Charlène, insieme ai gemelli Jacques e Gabriella. Tutti assieme appassionatamente. I due, tra l'altro, sono attesi al Ballo della Rosa e della Croce Rossa: un evento su cui sono puntati gli occhi dei media di tutto il mondo.

Su di loro, in questi ultimi tempi, è stato detto di tutto. Si è parlato persino di un accordo segreto, dietro un grande compenso economico, che ci sarebbe alla base della loro unione degli ultimi tempi. E il bacio scattato in Norvegia forse non convince più di tanto gli esperti. Si apre una nuova pagina, un nuovo capitolo nella vita di Alberto di Monaco e Charlène.

