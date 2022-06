Richard D. Hooker: "Fra tre anni vedrete, ecco cosa farà Vladimir Putin"

26 giugno 2022 a

Una voce chiara ed esperta su quanto sta accadendo e su cosa potrà accadere in questa guerra arriva direttamente dagli Stati Uniti. Richard D. Hooker è l'ex consigliere alla Sicurezza, un uomo che di crisi internazionali ne ha viste parecchie e che sa leggere bene cosa accadrà: "Non è possibile vincere una guerra moderna contro una superpotenza se non si dispone di una artiglieria poderosa con missili a lunga gittata e se non si ha una superiorità aerea", spiega in modo schietto in un'intervista a LaStampa.

Su un possibile negoziato, Hooker non ha dubbi: "Spero di sbagliarmi stavolta, ma sono quasi 40 anni che studio la Russia e Putin ha ambizioni smodate, immaginare la pace è una follia". Poi però va oltre e spiega il motivo dello stallo ucraino e della debolezza di Kiev davanti all'invasore: "Perché la Nato ha deciso di limitarsi a sostenere la resistenza, la difesa. C'è il timore di estendere il conflitto e che questo possa sfuggire di mano. E questo Putin l'ha capito, è consapevole che l'Occidente ha paura. Macron dice che non bisogna umiliare Putin; quanti occidentali - e qui mi riferisco più agli europei - sono disposti a cambiare il loro stile di vita se il gas russo non ci sarà più e il contraccolpo economico si farà sentire? La verità è che l'Europa e la Nato sono terrorizzati da un confronto diretto con Mosca".

Ma attenzione, Hooker parla anche del futuro e non esita a profetizzare nuove invasioni nonostante la minaccia di sanzioni: "In due o tre anni la situazione economica russa sarà ristabilita e vedremo Putin muoversi lungo lo stesso copione verso altri Paesi, e come ha fatto in passato in Georgia". Infine svela il futuro di Kiev: "L'Ucraina non diventerà uno Stato fallito perché quel che resta sarà aiutato, sovvenzionato, finanziario dagli occidentali, magari aderirà alla Ue".

