Regina Elisabetta travolta: "Quanto ha speso in 12 mesi". Si dice che Carlo...

I sudditi della Regina Elisabetta hanno storto il naso di fronte all'aumento delle spese della royal family. Bisogna sottolineare che i costi e i rimborsi di casa Windsor sono sovvenzionati dai fondi pubblici e che, quest'anno, sono aumentate del 17%. Secondo il bilancio annuale del Fondo Sovrano della famiglia reale britannica pare che la royal family abbia speso negli ultimi 12 mesi ben 100 milioni di sterline. Cifre da capogiro.

Questo è un momento dove i sudditi di Queen Elizabeth navigano in acque cattive per l'inflazione ma la royal family al posto che dimezzare le spese le ha aumentate rispetto all'ultimo rendiconto. Sicuramente il costo dei recenti eventi, come il Giubileo di Platino della Regina ha di certo pesato del bilancio finale, ma in molti credono che i reali dovrebbero iniziare a non gravare più sulle spalle dei cittadini.

In relazione alle entrate dei reali che ricavano dalle loro proprietà personali, ai cittadini britannici non sta più in tasca di contribuire alla vita lussuosa di Queen Elizabeth e della sua famiglia. Prendiamo come esempio il principe Carlo, i più informati hanno calcolato che le sue rendite nel ducato di Cornovaglia a lui affidato sia aumentato a 1,2 miliardi, 93 milioni in più dell'anno scorso. Va anche però sottolineato che le sovvenzioni dei fondi pubblici vengono anche, in parte, destinate alle diverse associazioni benefiche che i Windsor sostengono, e non solo per le loro attività finanziarie personali.

