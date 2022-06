Regina Elisabetta, come riappare in pubblico: la foto clamorosa

23 giugno 2022 a

a

a

La Regina Elisabetta più in forma che mai. Concluso il Giubileo di Platino, Sua Maestà ha ricevuto in udienza il governatore del Nuovo Galles del Sud, Margaret Beazley. Fin qui nulla di strano, se non fosse che l'ormai inseparabile bastone di legno è sparito. Dallo scorso 12 ottobre, la Regina non ha mai lasciato a casa l'accessorio in grado di aiutarla a camminare. Mai fino a ieri, mercoledì 22 giugno. A testimoniare l'incredibile cambiamento, una foto diffusa dalla stessa Elisabetta II su Instagram.

Video su questo argomento "Gli occhi di Meghan Markle non mentono". La pesantissima diagnosi dello psicologo

Qui la Regina sfoggia uno sgargiante abito giallo a fiori, 3 giri di perle e orecchini abbinati. Sembra dunque che i suoi successori debbano mettersi il cuore in pace: il suo regno durerà ancora a lungo. "La Regina ha il controllo totale delle sue facoltà e di tutto [ciò che riguarda] il Palazzo - spiega lo storico Robert Lacey -. Il problema di mobilità non rappresenta una questione costituzionale o relativa alla reggenza. Elisabetta II rimane al comando". Basta pensare che prima dell'incontro con la Beazley, la sovrana ha presenziato a un’altra udienza con l’Arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. Anche in questo caso niente bastone.

"Dove la ha baciata": Andrea di York, l'ultimo raptus: esplode un nuovo scandalo

Il suo ottimo stato di salute, sono le indiscrezioni, l'avrebbero portata a valutare un viaggio in Scozia. "La Regina spera di recarsi in Scozia, nella residenza di Holyroodhouse per la Royal Week, sebbene le decisioni verranno prese all’ultimo momento", sono state le parole di un portavoce di Buckingham Palace.

Kate Middleton è sparita, la foto di William scatena il sospetto: "Cosa sta per accadere" | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.