Meghan Markle e Harry? Dove li hanno paparazzati: la foto che terrorizza Elisabetta

Cosa bolle in pentola? Il Principe Harry e la moglie Meghan Markle sono stati pizzicati dai paparazzi mentre facevano visita alla casa di Oprah Winfrey. Nuva intervista-scandalo all'orizzonte? L'eventualità non è da scartare vista l'ultima chiacchierata tra i tre.

Video su questo argomento Meghan Markle questa volta non c'entra. Il vero motivo della rottura tra William e Harry



Nel fine settimana i Sussex sono stati beccati a fare visita alla residenza di Montecito della Winfrey. I due non erano però soli all'interno della Range Rover nera dai vetri oscurati. È stato infatti possibile intravedere nell'auto guidata da Harry, anche l'attrice Janina Gavankar e molto probabilmente uno dei due figli, o Archie o Lilibet. Secondo quanto riportato dalle fonti del Daily Mail, la famigliola avrebbe trascorso un'ora all'interno della residenza prima di andarsene. Il motivo di tale incontro potrebbe essere una nuova intervista rivelatrice come quella avvenuta meno di 18 mesi fa. Proprio in quest'ultima Harry e Meghan confessarono che un membro della famiglia reale aveva posto domande sul colore della pelle di Archie, il primogenito dei due.

Video su questo argomento "Decisa a tutto". Kate Middleton nella polvere? Come ha sedotto William per scalare la Corona



L'ultima intervista scatenò un polverone attorno alla famiglia reale. Meghan aveva anche raccontato di essere stata lasciata sola a combattere con la depressione e che la Duchessa di Cambridge, Kate, l'aveva pure fatta piangere. A questa chiacchierata la risposta della Regina Elisabetta fu che i ricordi possono variare, senza però dare ulteriori spiegazioni. Quali altre bombe sono pronti a sganciare i Sussex? Ne vedremo delle belle.

