Fabio Mini, "Londra ci trascinerà nella guerra mondiale": cosa stanno preparando gli inglesi

Non sono passate inosservate le dichiarazioni di Patrick Sanders, nuovo capo di Stato maggiore dell’esercito britannico. Il generale Fabio Mini ha interpretato il suo intervento al Royal United Services Institute come una sorta di dichiarazione di guerra, dato che ha chiamato Regno Unito e Nato alla mobilitazione contro la Russia. Mobilitazione che avrebbe lo scopo di “dissuadere” Vladimir Putin e di evitare la guerra prevenendola.

L’obiettivo è di “far fronte alla nuova minaccia - ha spiegato Sanders - un pericolo chiaro e presente che si è concretizzato il 24 febbraio quando la Russia ha usato la forza per impadronirsi del territorio dell’Ucraina, un Paese amico del Regno Unito”. In pratica, secondo l’analisi di Mini, il generale britannico sta preparando il terreno a un’eventuale guerra tra Nato e Russia. “Non sappiamo ancora come finirà in Ucraina - ha dichiarato Sanders - ma nella maggior parte degli scenari, dopo l’Ucraina la Russia sarà una minaccia ancora maggiore per la sicurezza europea”.

Lo scenario futuro vede un conflitto aperto tra Usa/Nato e Mosca o un muro blindato e corazzato tra Europa e Russia. “Del ragionamento di Sanders - ha sottolineato Mini sul Fatto Quotidiano - rimane da verificare se i presupposti dell'immanenza e imminenza della minaccia russa siano corretti. In ogni caso, le premesse da lui enunciate rendono vana la sua stessa speranza di non dover combattere la guerra alla quale occorre prepararsi”.

