Boris Johnson, "minacciato e impaurito": occhio a questo video con Erdogan

01 luglio 2022 a

È diventato virale in rete il video della curiosa reazione di Boris Johnson con Recep Erdogan. Entrambi impegnati a Madrid per il vertice straordinario della Nato, non è sfuggito il momento in cui il presidente turco è passato nei pressi della postazione del premier britannico, mentre quest’ultimo era seduto e impegnato a scrivere. Erdogan gli ha messo una mano sulla spalla, con l’intento di salutarlo.

Johnson evidentemente deve essere stato preso alla sprovvista, perché per un istante si è sentito minacciato: dopo aver guardato in faccia il turco, ha tolto la mano dalla spalla in maniera piuttosto brusca. Ne è seguito qualche attimo di imbarazzo, dopodiché Johnson ha stretto la mano a Erdogan, concludendo così il curioso siparietto. A proposito del presidente della Turchia, nell’ambito del vertice Nato è stato grande protagonista, dato che ha rinunciato al veto sull’ingresso di Svezia e Finlandia nell’alleanza atlantica, portando a casa in cambio risultati importanti dal suo punto di vista.

Prima di volare a Madrid, Erdogan aveva avvertito Joe Biden che non si sarebbe accontentato di “parole vuote” ma avrebbe preteso “risultati concreti”. E li ha ottenuti, dato che in cambio del via libera a Svezia e Finlandia ha ottenuto la persecuzione del Pkk, il partito dei lavoratori del Kurdistan, che la Turchia considera terrorista.

