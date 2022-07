Maria Zakharova a luci rosse, come morde la fragola: occhio al video...

07 luglio 2022 a

a

a

Un video piuttosto ambiguo quello in cui Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, si è ripresa nelle scorse ore. Nel filmato, pubblicato sul suo canale Telegram, la si vede mentre addenta delle fragole con sguardo ammiccante e ovviamente fuori luogo. La Zakharova sembra trovarsi in un giardino: addosso ha un abito primaverile, sui capelli un fiocchetto rosso.

"Soltanto propaganda, in che situazione mi sono trovato": Sallusti, altra bordata contro Giletti

Guardando la fotocamera del cellulare in maniera provocante ma anche un po' goffa, tenta di mangiare le due fragole che ha in mano. La scena, però, ha del comico, visto che la portavoce non riesce subito a mordere il frutto e per questo è costretta a riprovarci più volte. La didascalia che accompagna il video recita "Il mio raccolto”, mentre in sottofondo si sente “Kalinka”, celebre canzone russa scritta nel 1860 dal compositore Ivan Petrovic Larionov. Si tratta di un inno alla natura.

Ma come mai la Zakharova ha deciso di mostrarsi in questo modo? Pare che il suo intento fosse quello di provocare e prendere in giro gli ucraini per i loro raccolti, soprattutto quelli di grano, devastati dalla guerra. Si stima, come riporta il Tempo, che il Paese di Zelensky abbia perso ad oggi ben 4,3 miliardi di euro nel settore agricolo.

"Se vai là a rompere le balle...": Maurizio Costanzo, la più scomoda delle verità su Massimo Giletti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.