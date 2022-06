Stasera Italia, Sallusti smonta Giletti: "Soltanto propaganda, in che situazione mi sono trovato"

16 giugno 2022 a

a

a

"La mia posizione è contro la propaganda": Alessandro Sallusti, ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia su Rete 4, ha detto la sua sulla comunicazione attorno alla guerra in Ucraina. In particolare ha spiegato: "Premesso che nei giornali e nelle trasmissioni televisive ogni direttore e conduttore fa quello che vuole, io credo che sia nostro diritto e dovere dare voce a tutte le opinioni, però con un paletto, che è quello di impedire la propaganda da ambo i fronti".

"Perché non sei diventato ministro": l'umiliazione, Sallusti sbatte la verità in faccia a Di Battista | Video

Il direttore di Libero, poi, è tornato pure sulla sua ospitata di due settimane fa da Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7: "Mi sono trovato in una situazione in diretta dove, a mio avviso, non si stava facendo informazione ma solo propaganda. Per questo mi sono alzato e me ne sono andato dicendo quello che pensavo".

L'episodio citato da Sallusti risale alla puntata del talk di La7 risalente a domenica 5 giugno, quando Giletti decise di condurre direttamente da Mosca con accanto il noto giornalista russo Vladimir Solovyev. A infastidire il direttore di Libero anche le parole di Maria Zakharova, portavoce del ministro degli Esteri russo, intervistata dal conduttore in quella puntata. "Quando ho saputo che andavi a Mosca ero molto orgoglioso di avere un buon rapporto con te. Immaginavo tu parlassi al popolo russo e non a quello italiano…e invece mi ritrovo in un asservimento totale alla peggiore propaganda", aveva detto. Aggiungendo infine: "Mi alzo, me ne vado, rinuncio al compenso pattuito ma a questa sceneggiata non voglio più partecipare".

"Se vai là a rompere le balle...": Maurizio Costanzo, la più scomoda delle verità su Massimo Giletti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.