Ucraina, la guerra in diretta. "Attacco simultaneo", devastante offensiva russa

08 luglio 2022 a

a

a

"Non abbiamo ancora iniziato a fare sul serio". Più che un avvertimento al mondo, quello di Vladimir Putin è stato una anticipazione di quello che si starebbe per scatenare in Ucraina tra poche ore. Secondo fonti di intelligence, infatti, sta per partire l'attacco simultaneo russo a Kramatorsk e Sloviansk, le due città del Donbass ancora controllate dal governo di Kiev. Intanto a Bali è iniziato il G20 dei ministri degli Esteri. Tensione e imbarazzo per la presenza del segretario di Stato Usa Antony Blinken e del russo Sergey Lavrov.

Ore 6.19: G20 a Bali con Blinken e Lavrov

È iniziato a Bali, in Indonesia, il G20 dei ministri degli Esteri. Tra i temi sul tavolo la guerra della Russia contro l'Ucraina e il suo impatto sulla sicurezza alimentare ed energetica, insieme con i cambiamenti climatici, la povertà endemica e gli effetti persistenti del coronavirus pandemia.Tra i presenti il segretario di Stato Usa Antony Blinken e il ministro russo degli esteri Sergey Lavrov.

Ore 4.50: Indonesia alla Russia, "Porre fine alla guerra in Ucraina"

L'Indonesia ha chiesto venerdì la fine della guerra in Ucraina durante la riunione del Gruppo dei 20 a cui ha partecipato il ministro degli Esteri russo. "E' nostra responsabilità porre fine alla guerra prima possibile e risolvere le nostre differenze al tavolo dei negoziati, non sul campo di battaglia", ha dichiarato il ministro degli Esteri indonesiano Retno Marsudi all'apertura dell'incontro a Bali.

Ore 4.24: Romania, "Pronti a fornire gas a Kiev"

La Romania può fornire gas all'Ucraina e alla Moldova. Lo ha detto - come riporta il Kiev Independent - il primo ministro rumeno Nicolae Ciuca durante la messa in servizio del "Gas Interconnector" Grecia-Bulgaria. La Romania ha anche ripristinato una vecchia linea ferroviaria che collega il suo porto di Galati con il fiume Danubio, in Ucraina, per contribuire a rafforzare le esportazioni ucraine, in particolare di grano.

Ore 3.43: Isw, "Verso attacco simultaneo a Sloviansk e Kramatorsk"

Le forze armate russe potrebbero prepararsi per un attacco simultaneo e parallelo a Sloviansk e Kramatorsk. Lo sostiene l'Institute for the Study of War (Isw) sulla base delle operazioni militari condotte negli ultimi giorni nel Donbass. Secondo gli analisti militari, le truppe russe hanno lanciato attacchi di artiglieria a sud di Barvinkovo ;;;;e hanno bombardato Nikopol e Novopavlivka, nonché diversi insediamenti a nord-ovest di Slovyansk: questi attacchi potrebbero indicare che gli occupanti stanno cercando di aggirare Barvinkovo ;;da est, o di spostarsi in direzione dell'autostrada E40 Izyum-Slovyansk per avanzare a sud-est verso Slovyansk, o di spostarsi direttamente a sud-est di Barvinkovo ;;a lato. Kramatorsk.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.