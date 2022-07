Ameba mangia-cervello, il bagno al lago finisce in tragedia: le sue condizioni

12 luglio 2022 a

a

a

Una tranquilla giornata al lago si è presto trasformata in un incubo per un turista. Mentre nuotava, infatti, l'uomo è stato infettato da una rara ameba mangia-cervello. E' successo nella contea di Taylor, nell'Iowa, dove adesso la spiaggia verrà temporaneamente chiusa al pubblico: si tratta di una misura precauzionale necessaria ad analizzare le acque e capire se ci sono rischi per le persone che frequentano la zona.

Bambino morto per l'ameba mangia-cervello: il contagio dopo aver nuotato nel lago

Il nome tecnico dell'ameba in questione è "Naegleria fowleri": è un organismo microscopico unicellulare a vita libera che può causare una rara e pericolosa infezione del cervello, chiamata meningoencefalite amebica primaria (PAM). Si tratta di una malattia molto rara negli Stati Uniti. La ameba - come spiega Leggo - si trova di solito nelle zone in cui è presente acqua stagnante, soprattutto nei mesi estivi, quando c'è più calore.

Rossana Falcone morsa in spiaggia da un cinghiale: com'è ridotta, le conseguenze

Ciò che consente al microorganismo di entrare a contatto con l'uomo è proprio l'acqua. Se entrasse un po' d'acqua nel naso, per esempio, in quel caso l'ameba riuscirebbe a salire fino al cervello. Il paziente infettato negli Usa adesso rischia la vita. Ecco perché il dipartimento della salute dell'Iowa sta portando avanti degli studi: bisogna capire se le acque siano contaminate o se si sia trattato solo di un caso isolato. Pare però che ci vorranno dei mesi.

"Solo Tachiprina". Si rompe il femore ma... la morte assurda di quest'uomo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.