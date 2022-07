Caitlin, "ho male al collo": va dal chiropratico e le viene un ictus

14 luglio 2022 a

Paralizzata dopo essere andata dal chiropratico per un dolore al collo. Caitlin Jensen, 28 anni della Georgia, al momento è ricoverata in terapia intensiva al Memorial Hospital di Savannah a causa di una manovra sbagliata. Invece di aiutarla, infatti, il chiropratico le avrebbe sezionato quattro arterie. Si era laureata in Chimica e Biologia solo due mesi fa.

Tutto sarebbe iniziato il 16 giugno scorso, quando a causa di un dolore al collo la giovane si era fatta vedere da un chiropratico. Dopo la visita, però - come si legge su una pagina di GoFundMe creata per contribuire alle spese mediche - Caitlin si sarebbe sentita male e per questo è stata portata d'urgenza in pronto soccorso. Lì gli accertamenti avrebbero rivelato quattro arterie sezionate nel collo. Sulla pagina della raccolta fondi si legge: "Questo danno ha portato a un arresto cardiaco e un ictus, oltre a una perdita del polso per oltre 10 minuti, dopodiché è stata rianimata. Una volta che i medici sono stati in grado di stabilizzarla, Caitlin è stata sottoposta a un intervento chirurgico".

La madre di Caitlin, Darlene Jensen, sentita da WSB-TV, ha spiegato che secondo i medici l'ictus è avvenuto "come conseguenza diretta della manipolazione del collo" da parte del chiropratico, il primo a chiamare il 911 e informare la famiglia non appena la 28enne si è sentita male. A un mese di distanza dall'accaduto, la ragazza non sembra mostrare segni di miglioramento. Le sue condizioni continuano a essere critiche. L'ictus infatti avrebbe provocato una lesione cerebrale. Attualmente Caitlin è in grado di rispondere ai comandi verbali solo sbattendo le palpebre e muovendo le dita del piede sinistro. Il resto del suo corpo invece è paralizzato.

