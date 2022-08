Nancy Pelosi a Taiwan? "Truppe in posizione": la Cina scatena il caos

01 agosto 2022 a

La tensione è ai massimi livelli a Taiwan, dove la Cina minaccia una “dimostrazione di forza” a causa della visita di Nancy Pelosi, che dovrebbe sbarcare sull’isola domani, martedì 2 agosto. Stando a quanto filtra dalla Casa Bianca, Pechino avrebbe deciso di posizionare elementi militari nello stretto di Taiwan: la situazione rischia di degenerare nelle prossime ore.

La notizia del viaggio della speaker democratica della Camera americana era stata lanciata dai media di Taiwan, secondo cui la Pelosi dovrebbe incontrare la presidente dell’isola, Tsai Ing-wen, mercoledì 3 agosto. La speaker si trova ora a Singapore, prima tappa del suo tour asiatico: la seconda ufficialmente è in Malesia, ma anche da Washington i media fanno sapere che l’itinerario della Pelosi potrebbe essere cambiato, con lo sbarco a Taiwan che dovrebbe avvenire nella notte di martedì o al massimo mercoledì mattina.

La Cina ha ovviamente accolto malissimo la notizia, dato che considera Taiwan una sua proprietà. Pechino ha assicurato che le sue forze armate non staranno a guardare nel caso in cui la Pelosi arrivi davvero sull’isola. “Vorremmo avvertire gli Usa che la Cina è in attesa - ha dichiarato Zhao Lijian, portavoce del ministero degli Esteri - e che l’esercito popolare di liberazione non starà a guardare. Prenderemo sicuramente contromisure decise e forti a difesa della sovranità e dell’integrità territoriale”.