Trump, bomba atomica sulla Pelosi: ""È andata a Taiwan perché..."

Torna alla carica, scatenato più che mai, Donald Trump. Già, il Tycoon sta seriamente pensando di candidarsi alle prossime presidenziali negli Stati Uniti. E lo si capisce dall'ultimo convegno che ha tenuto in Wisconsin, a Waukesha, dove ha picchiato durissimo contro Nancy Pelosi, la speaker della Camera che con il suo viaggio a Taiwan ha contribuito ad innalzare alle stelle la tensione globale, con la Cina che per tutta risposta ha dato il là ad esercitazioni militari senza precedenti in termini di unità dispiegate.

Nel corso del comizio, Trump picchia duro: "Che cosa è andata a fare a Taiwan? Per complicare le cose?", ha chiesto sibillino l'ex presidente, avanzando un pesantissimo sospetto. Quindi, è tornato a parlare di "brogli elettorali" nel corso delle ultime elezioni, quelle in cui è stato sconfitto da Joe Biden.

Più che simbolica la scelta di Waukesha per il comizio: a meno di trenta chilometri, infatti, si trova Milwakee. E proprio a Milwakee tra due anni si terrà la convention che proclamerà il candidato alle presidenziali del 2024. E il partito repubblicano lo aveva annunciato giusto qualche ora prima: anche in questo caso una scelta scaramantica, poiché nel 2020 in Wisconsin si era tenuta la convention democratica e perché questo è uno degli Stati in bilico e dunque destinato a risultare decisivo nella corsa alla Casa Bianca. E, al momento, sul fatto che il candidato dei repubblicani possa essere Donald Trump quasi non ci sono dubbi.