Taiwan, il "signore dei missili" trovato morto in hotel: cosa c'è dietro?

Trovato morto nella sua camera d'albergo un ufficiale di Taiwan, Ou Yang Li-hsing: era il vice capo dell'Istituto nazionale di scienza e tecnologia Chung-Shan, agenzia del Ministero della Difesa, e principale esperto di missili. Al momento le autorità starebbero indagando sulle cause del decesso, anche se pare che l'uomo sia stato colto da un infarto. Il 57 anni, insomma, sarebbe morto per un attacco di cuore. Ma nessun'altra pista è esclusa.

Pare, inoltre, che la camera d'albergo in cui è stato trovato il corpo non abbia mostrato alcun segno di "intrusione". Nessuno quindi si sarebbe introdotto con la forza nella stanza. La famiglia dell'ufficiale, poi, ha fatto sapere che Li-hsing aveva già avuto dei problemi con le malattie cardiache. Ou Yang - come riporta il Messaggero - si trovava nella contea meridionale di Pingtung per un viaggio d'affari.

Nel frattempo salgono le tensioni tra Taiwan e la Cina dopo la visita della speaker della Camera americana, Nancy Pelosi, a Taipei. Il gesto, considerato da Pechino come una terribile minaccia, ha spinto i cinesi a dare il via a esercitazioni militari con navi e aerei proprio intorno all'isola. Alcuni dei mezzi di Pechino hanno addirittura superato la linea mediana dello Stretto di Taiwan.