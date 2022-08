Putin fa arrestare Shiplyuk, l'uomo dei missili ipersonici: sospetti-choc al Cremlino

06 agosto 2022 a

Giallo in Russia: è stato arrestato uno dei più importanti scienziati russi e tra i massimi esperti di missili ipersonici. Si chiama Alexander Shiplyuk, è il direttore dell'Istituto di meccanica teorica e applicata del ramo siberiano dell'Accademia delle scienze russa, e su di lui pende la pesante accusa di tradimento. Come mai si parla di giallo? Perché si tratta del terzo scienziato russo ad essere arrestato quest'estate con l'accusa di tradimento.

A dare la notizia all'agenzia di stampa russa Tass è stato il direttore scientifico dell'istituto Vasily Fomin, secondo cui Shiplyuk dopo l'arresto sarebbe stato mandato al centro di detenzione preventiva di Lefortovo a Mosca. Prima di lui anche il capo ricercatore dell'istituto, Anatoly Maslov, è stato arrestato. Era il 27 giugno e l'accusa era quella di avere trasferito dati segreti di stato relativi ai missili ipersonici.

Poi il 30 giugno è toccato a un altro scienziato, Dmitry Kolker, ricercatore dell'Istituto di fisica dei laser della filiale siberiana dell'Accademia delle scienze russa. In questo caso l'accusa è quella di una presunta collaborazione con i servizi di sicurezza cinesi, stando a quanto riferito da Reuters. I missili ipersonici - i mezzi di cui si occupavano gli scienziati arrestati - sono armi fondamentali nell'ambito della guerra in Ucraina. Uno dei più importanti in Russia è il missile Tsirkon, sviluppato e prodotto dalla Research and Production Association of Machine-Building a Mosca. Nel 2019 Putin ha dichiarato che quest'arma potrebbe sviluppare una velocità molto elevata e che ha una portata di oltre 1.000 km.