Aereo, uomo prova ad aprire il portellone: "Ci vediamo in paradiso"

Terrore in volo: sull'aereo partito da Cipro con direzione Manchester - un Boeing della TUI Airways - un uomo ubriaco ha provato ad aprire il portellone. Qualcuno ha raccontato di averlo visto anche assumere cocaina prima del gesto. Il passeggero avrebbe prima iniziato a pregare, poi avrebbe vaneggiato e infine minacciato e tentato di aprire la porta d'emergenza dell'aereo in pieno volo. Le altre persone a bordo sono state costrette a bloccare fisicamente l'uomo prima dell'intervento dello staff.

Alla fine il volo è stato "dirottato" per questioni di sicurezza verso Zagabria, in Croazia. Stando a quanto riportato dal Manchester Evening News, sarebbe scoppiato il panico e tutti avrebbero iniziato a urlare quando l'uomo ha cercato di aprire il portellone dell'aereo. Una passeggera, Kirsty, che si trovava sull'aereo insieme a suo marito e ai suoi due figli, ha spiegato che si è trattato dell'"esperienza più spaventosa della mia vita". Rivolgendosi a lei e ai suoi figli il passeggero ubriaco avrebbe urlato: "Ci vediamo in paradiso".

Un altro passeggero, James Rawcliffe di 38 anni, era seduto nella parte anteriore dell'aereo con sua moglie e sua figlia quando ha notato un bel po' di trambusto nella parte posteriore dell'aereo: "C'erano un sacco di persone che andavano verso il ragazzo e cercavano di calmarlo. Poi è intervenuto anche un agente di polizia fuori servizio. Mentre si inginocchiava ha detto "Vi vedrò tutti in paradiso", poi è andato verso la porta per provare ad aprirla prima che tre ragazzi gli saltassero addosso".