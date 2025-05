Germania, Afd dopo il flop di Merz: "Ora nuove elezioni"

L'AfD chiede nuove elezioni in Germania dopo la bocciatura della nomina di Friedrich Merz a cancelliere al primo turno della votazione al Bundestag. Un brutto passo falso politico (il candidato della CdU ha ottenuto 310 voti in Parlamento, 6 meno della maggioranza richiesta) che non dovrebbe compromettere le ambizioni dell'esponente del centrodestra nei turni successivi (alla terza votazione basterà la maggioranza relativa) ma che potrebbe lasciare pesanti strascichi nella coalizione. E che servirà al partito di destra, il primo del Paese stando agli ultimi sondaggi, come grimaldello nelle prossime settimane.

"Merz dovrebbe farsi da parte e andrebbe spianata la strada per elezioni generali", ha detto ai giornalisti Alice Weidel, leader di AfD convinta che oggi sia "una giornata positiva per la Germania". Il gruppo parlamentare dell'AfD ha quindi convocato una riunione d'emergenza per discutere su come procedere a seguito della mancata elezione di Merz.

Weidel, ha attaccato duramente la coalizione Cdu/Spd, definendola "costruita su fondamenta marce" e priva del sostegno reale dei cittadini. "Il voto dimostra su quale debole base poggia questa piccola coalizione, sostenuta da una Spd che gli elettori hanno chiaramente respinto", ha scritto la leader del partito di destra su X. Sulla carta, la coalizione che sostiene Marz disporrebbe di 328 seggi. I 6 mancanti alla maggioranza minima e le 22 "defezioni" lasciano intendere che quello di oggi possa essere stato qualcosa in più di uno scivolone.