Serie A, ecco perché il Napoli vincerà

Siamo quasi alla conclusione del torneo e la lotta a due rimane invariata, soprattutto a livello di punti, perchè vincono entrambe. L’Inter batte a San Siro il Verona, 1-0, con tanta fatica e tante riserve, reduce dalla trasferta Champions dove aveva fatto, 3-3, ribattendo colpo su colpo al forte Barcellona della stella Yamal. Al ritorno doveva pensare immediatamente ad organizzarsi per il campionato incombente, al Meazza contro l’Hellas, e per evitare di riproporre i reduci dal Montjuic sicuramente affaticati ma anche per farli riposare in previsione del ritorno, ricorreva ad un robusto turnover e naturalmente la qualità delle giocate delle cosiddette riserve non era certamente pari a quella che solitamente propone l’undici titolare.

Bastava vincere e la squadra vinceva e manteneva inalterato il distacco dal Napoli tenendo accesa la fiammella della speranza anche in campionato, in previsione di eventuali passi falsi della capolista. Il “triplete”, che è l’aspirazione di ogni società di ambizione, è però una cosa aleatoria sopratutto di questi tempi, occorrerebbe avere infatti una rosa di venticinque titolari per far fronte e figurare in tutte le competizioni. Ad esempio stasera è in calendario la partita di ritorno con i catalani e il turno di campionato contro gli scaligeri è già un ricordo nonostante siano passati appena due giorni.