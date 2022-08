Olaf Scholz, le attiviste restano in topless davanti a lui. Occhio alla sua faccia...

21 agosto 2022 a

Durante un evento pubblico a Berlino, due attiviste si sono spogliate davanti al cancelliere tedesco, Olaf Scholz, rimanendo a seno nudo per mostrare gli slogan "embargo sul gas adesso" e "basta soldi a Putin" che avevano scritto sul petto. Le due donne, riporta la Bild, hanno anche lanciato in aria banconote finte e scandito alcune frasi prima di essere portate via dagli agenti di sicurezza. Scholz non ha perso la calma e ha continuato a sorridere davanti alle telecamere durante il gesto di protesta delle due attiviste. Che, evidentemente, non gli è affatto dispiaciuto...

Intanto, proprio oggi si è tenuto un colloquio telefonico tra Scholz, il presidente degli Stati, Joe Biden e il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro Boris Johnson del Regno Unito durante il quale, come rende noto la Casa Bianca, i leader "hanno ribadito il loro continuo sostegno agli sforzi dell'Ucraina per difendersi dall'aggressione russa. Hanno anche discusso della situazione presso la centrale nucleare di Zaporizhzhya, compresa la necessità di evitare operazioni militari nei pressi della centrale e l'importanza di una visita dell'Aiea non appena possibile per accertare lo stato dei sistemi di sicurezza". Inoltre, rileva la Casa Bianca, "hanno discusso i negoziati in corso sul programma nucleare iraniano, la necessità di rafforzare il sostegno ai partner nella regione del Medio Oriente e gli sforzi congiunti per scoraggiare e limitare le attività regionali destabilizzanti dell'Iran".