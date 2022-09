Kiev e la tattica americana Roc: ecco il conflitto sporco teorizzato dal Pentagono

Daniele Dell'Orco 09 settembre 2022 a

Martedì pomeriggio la macchina di Artyom Bardin, capo dell'amministrazione filorussa di Berdyansk, è saltata in aria. La sorte del ferito è ancora incerta, ma sarebbe ricoverato in gravi condizioni. Si tratta dell'ultimo caso in ordine di tempo di diversi attacchi simili condotti nelle città controllate dai russi come Melitopol, Mariupol, Kherson e la stessa Berdyansk. Iniziano a essere parecchi, così, i segnali che non si tratti di iniziative sconnesse da parte di singole cellule di resistenza ucraina. Secondo diversi analisti militari occidentali, Kiev starebbe infatti utilizzando uno specifico metodo di guerra sviluppato dalle forze speciali americane e ideato proprio per contrastare la Russia e impantanare il suo enorme esercito.

Si chiama Resistance Operating Concept ed è stato messo in piedi nel 2013 sulla scia della guerra in Georgia del 2008, scenario con diverse similitudini rispetto alla realtà ucraina. Memori della débâcle dell'allora Primo ministro Saakashvili, gli Usa hanno iniziato a pensare che vista l'impossibilità di scendere in campo in prima persona, avrebbero dovuto preparare meglio le forze locali. Pochi mesi dopo, il ROC ha iniziato a fare proseliti quando molti hanno pensato di poter rischiare di fare la fine della Crimea, annessa dai russi senza sparare un colpo.

GUERRE ASIMMETRICHE - Il ROC è in sostanza un metodo elaborato per aiutare i "piccoli" a combattere le guerre asimmetriche. Un piano di difesa che include non solo i militari, ma anche la popolazione civile. Fornisce un approccio innovativo e non convenzionale alla guerra e alla difesa totale, visibile nelle ultime settimane negli attacchi e nei sabotaggi che hanno colpito basi e infrastrutture russe della Crimea, depositi di munizioni in Ucraina meridionale, autobombe. In condizioni normali, per fare un esempio, gli attacchi come quello all'aeroporto di Saki sarebbero dovuti essere condotti delle forze speciali, e queste avrebbero avuto bisogno di intelligence, risorse, logistica per penetrare così tanto dietro le linee nemiche. Col rischio elevato di cattura o fallimento. Operazioni del genere, invece, sono con buona probabilità state condotte grazie all'ausilio delle compagnie di resistenza che gli Stati Uniti hanno contribuito ad addestrare negli ultimi 18 mesi, e integrate con le forze speciali.

Nel complesso, questo concetto di resistenza dovrebbe aumentare la capacità di un Paese di sostenere le pressioni esterne di un potenziale invasore e ristabilire alla lunga la sovranità nei territori attaccati. Lo scopo basilare del ROC è evitare sia il completo appeasement nei confronti di chi attacca, sia l'insurrezione incontrollata: il suo obiettivo è creare una forza autorizzata dal governo che svolga attività contro un agente straniero in modo metodico e paziente.

Gli Stati Uniti sostengono che almeno 15 Paesi abbiano già preso parte a qualche forma di addestramento basato su questa dottrina, adattato alle caratteristiche della singola popolazione, alle capacità militari e al territorio di ognuno. Il Ministero della Difesa lituano, per esempio, ha sviluppato programmi di preparazione alla resistenza che comprendono lo sviluppo della volontà di difendere il Paese e il miglioramento delle competenze militari e non da parte dei cittadini. L'Estonia, invece, aggiorna regolarmente i suoi piani di difesa integrando l'esercito con la popolazione e le forze volontarie come la Lega di Difesa.

COMUNICAZIONE - Chiaramente, fa parte del ROC anche la comunicazione. In questo senso l'Ucraina sta fornendo a tutti gli altri un precedente che farà giurisprudenza. Dall'utilizzo virale di post crossmediali alla stregua di trailer cinematografici, alla costruzione della figura di un presidente come Volodymyr Zelensky che è diventato un simbolo globale, alla capacità attrattiva di star del cinema, dello sport e della musica, alla creazione delle leggende intorno alle capacità straordinarie dell'esercito ucraino. Tutto è ROC. Tutto è parte di un piano studiato e cucito su misura intorno all'Ucraina, alle sue istituzioni e ai suoi cittadini.