Regina Elisabetta, il dettaglio sulla Bbc: conduttore vestito di nero

Tutta la famiglia reale si sta stringendo intorno alla Regina Elisabetta. Tutto lascia pensare che stia arrivando l’ora della 96enne, che soltanto ieri aveva accolto al castello di Balmoral la nuova premier Liz Truss: in tale occasione non è sfuggito il dettaglio della mano della sovrana, apparsa parecchio livida, forse in seguito a una caduta. D’altronde non era mai accaduto che la regina nominasse il nuovo primo ministro dalla dimora scozzese.

Segno che effettivamente le condizioni di salute sono serie, con i medici che hanno espresso preoccupazione e spinto figli e nipoti a raggiungere la regina per quello che potrebbe essere l’ultimo saluto. Il principe Carlo è stato tra i primi a raggiungere la residenza scozzese insieme alla consorte Camilla, mentre il principe William è partito da Londra. Anche il principe Harry e sua moglie Meghan Markle hanno deciso di prendere un volo dalla California. Brutti segnali arrivano anche dalla BBC, dove i conduttori sono tornati in onda vestiti di nero. Un caso? Questa procedura è prevista dal protocollo in caso di morte della sovrana.

Intanto il sito della famiglia reale è andato in tilt dopo che è stata diffusa la notizia di un aggravamento di salute. Non resta che attendere gli sviluppi delle prossime ore, intanto un intero Paese è raccolto in preghiera per la sua sovrana.