Schlein a Piazzapulita: "Meloni prenditi 15 secondi per dirti antifascista"

Il Primo maggio di Elly Schlein? In tv, da Corrado Formigli a PiazzaPulita, su La7. Uno scenario probabilmente più amichevole di qualsiasi piazza (vera) italiana. La segretaria del Pd non sembra avere molto da dire: nel giorno dei lavoratori attacca Giorgia Meloni senza continuità, invita quasi disperatamente gli elettori ad andare a votare al referendum dell'8 e 9 giugno (anche per fare un regalo al suo alleato più forte, il capo della Cgil Maurizio Landini) e ovviamente lancia l'allarme fascismo.

Meloni, incalza Schlein rispondendo a una domanda sulla dichiarazione della presidente del Consiglio in occasione del 25 aprile "si prenda 15 secondi per dichiararsi antifascista, com'è la nostra Costituzione. La nostra è una Costituzione antifascista quindi non ci si può giurare sopra negandone la matrice. Non li abbiamo mai visti dire una parola su una giovane fornaia ha esposto un manifesto antifascista ed è stata per questo identificata 2 volte".

"Mi devono spiegare - prosegue Schlein - come sia possibile che 2.000 neofascisti alzino il braccio e facciano il saluto romano indisturbati mentre una fornaia che espone uno striscione con scritto 'viva l'antifascismo' venga identificata. Identificate loro perché non l'hanno fatto solo l'altra sera ma anche a Dongo qualche giorno fa. Mentre quando ci sono gli attivisti per il clima davanti al ministero vengono portati via con la forza in Questura".