La morte della Regina Elisabetta, diretta. Carlo incontra la premier Liz Truss

La Regina Elisabetta si è spenta a 96 anni dopo 70 anni di regno. Tutta la Gran Bretagna e il mondo intero si stringono al dolore dei Windsor. Il nuovo re è Carlo III, dopo di lui toccherà a William con la nuova lista di successione.



Ore 7.29 Carlo, oggi l'incontro con Liz Truss. Domani la proclamazione

Carlo III sarà formalmente proclamato re del Regno Unito domani, secondo quanto riportato oggi dal Times. Indicazioni precedenti prevedevano che la proclamazione avvenisse oggi. Al suo ritorno dal castello di Balmoral, Carlo III dovrebbe incontrare oggi il primo ministro britannico Liz Truss. Intorno alle 18 ora locale la televisione britannica trasmetterà il discorso preregistrato del re.



Ore 6.00 Elton John, il ricordo della regina durante il tuor in Canada

Elton John ha reso omaggio alla regina Elisabetta II durante il suo ultimo concerto a Toronto, dicendo che la regina lo ha ispirato. "Ho 75 anni ed è stato con me per tutta la vita". Il cantautore ha quindi eseguito il suo brano "Don't Let the Sun Go Down on Me"

Ore 5.30 Eliseo: status e posto speciali nel cuore del popolo francese

Il Palazzo Presidenziale francese ha pianto la morte della Regina Elisabetta II attraverso una lunga ed emozionante dichiarazione, ringraziandola per il ruolo che ha svolto nella storia moderna e nelle relazioni franco-britanniche.