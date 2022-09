Amsterdam crolla, "un fungo sta divorando la città". Ipotesi sconvolgente

10 settembre 2022 a

Il Rijksmuseum di Amsterdam, che ospita più di 8mila opere d'arte tra cui le tele dipinte da Van Gogh, Vermeer e Rembrandt, è già affondato di 15 centimetri su un lato. Ma non è il solo palazzo dei Paesi Bassi che rischia di venire giù: in città tutti gli edifici costruiti prima del 1970 sono destinati a crollare se non si interviene subito. Il motivo? Un fungo che prolifera grazie ai cambiamenti climatici e in special modo alla siccità. L'allarme viene da Gilles Erkens, ricercatore all'Istituto di ricerca Deltares sui Sistemi del sottosuolo e delle acque sotterranee e all'Università di Utrecht, che spiega a Natasha Cragnano di Repubblica che "causa di un'estate più calda e secca della media, c'è stato un abbassamento dei livelli delle acque sotterranee che ha lasciato scoperti i pali di legno su cui poggiano le fondamenta degli edifici più antichi. In questo modo i funghi hanno iniziato a farle marcire, minacciando la stabilità dei palazzi".

La soluzione potrebbe essere un sistema d'infiltrazione che dirige l'acqua da uno stagno per evitare che il terreno si secchi. Lo stesso adottato da Maarten Kuiper, un idrogeologo della società Dareius assunto per salvare il Rijksmuseum: in questo modo viene ridotto il periodo di esposizione all'aria, necessaria ai funghi per formarsi. Un sistema simile potrebbe essere utilizzato per proteggere gli antichi edifici in tutto il Paese, insieme all'installazione di pompe d'acqua e sensori installati per blocchi abitativi. Ma si tratta di interventi costosi e che, scrive Bloomberg, potrebbero arrivare a costare fino a 100 miliardi di euro.

Al momento, il governo si è concentrato sul cofinanziamento della ricerca e sulla fornitura di consulenza alle autorità locali e a coloro che sono state colpite da questo problema. Ma la responsabilità ricade tutta sui proprietari degli edifici colpiti. "Sono stati forniti prestiti specifici per queste persone e aiutarle a portare avanti i lavori necessari per risolvere il problema", racconta Erkens.Insomma l'assenza di acqua, sia in superficie che sotto, potrebbe provocare un disastro ad Admsterdam. E pensare che fino a poco tempo fa i Paesi Bassi temevano di essere sommersi dall'acqua....