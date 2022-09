Russia, "mobilitazione parziale": Putin ci ha truffato? Cosa svela il paragrafo 7

22 settembre 2022 a

Il "paragrafo sette", l'unico dei dieci punti del decreto di "mobilitazione parziale", a essere secretato perché "a uso ufficiale" nasconderebbe un'altra verità sui russi che saranno obbligati ad andare al fronte. Secondo quanto rivela il quotidiano indipendente Novaya Gazeta, che opera dall'esilio, Vladimir Putin potrà chiamare a combattere in Ucraina fino a un milione di riservisti, un numero ben superiore ai 300mila russi "con una precedente esperienza militare" di cui ha parlato il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, dopo il discorso dello zar.

Insomma, il numero vero della portata della mobilitazione parziale sarebbe contenuto proprio nel settimo paragrafo del decreto firmato dal presidente russo che era stato secretato. "Questo numero è stato corretto varie volte - hanno raccontato ancora - alla fine si sono accordati su un milione". Putin ha detto che la chiamata alle armi interesserà "cittadini che sono attualmente riservisti, specialmente quelli che hanno già servito nelle forze armate, hanno una certa professionalità ed esperienza militare". "Quelli che non hanno mai visto o sentito nulla di militare non ci saranno", ha aggiunto Shoigu affermando che gli studenti "continueranno ad andare in classe".

Ieri 21 settembre, il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, non ha voluto svelare cosa c'è scritto nel paragrafo sette: "è per uso ufficiale, non posso rivelarlo", ha detto ai giornalisti, quando gli è stato chiesto di cosa parla quel comma e perché viene tenuto nascosto. "Non posso spiegare. L'unica cosa che posso dire è che, nella sua intervista, Shoigu ha detto 300mila persone. Qui parliamo di un numero fino a 300mila persone!", ha detto riferendosi alle dichiarazioni del ministro della Difesa sul numero di persone che verranno mobilitate. Il paragrafo sette è stato omesso dal testo del decreto postato sul sito web del Cremlino. Nella versione sul portale d'informazione giuridica, sul paragrafo in questione appare solo "per uso ufficiale".