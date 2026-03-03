Jannik Sinner si toglie lo "sfizio": ecco che automobile si è comprato

Si toglie uno "sfizietto", Jannik Sinner . Trattasi del suo parco auto, dove entra un pezzo pregiatissimo. Il numero uno del tennis azzurro è stato infatti avvistato al J Medical , il centro medico della Juventus, al volante di una Porsche 911 Carrera . Le immagini circolate in rete non sono perfettamente nitide, ma un breve video che ne mostra il posteriore offre dettagli interessanti.

"Di questi tempi, lui e Alcaraz sono praticamente imbattibili. Contro Jannik ero molto nervoso all'inizio, poi ...

Di certo, la 911 va ad arricchire un garage già esclusivo. Sinner possiede una Ferrari 812 Competizione Aperta, uno dei soli 599 esemplari prodotti e riservati da Maranello a una ristretta élite di clienti selezionati personalmente dalla casa. Sotto il cofano pulsa un V12 6,5 litri da 830 CV, capace di bruciare lo 0-100 km/h in 2,85 secondi e di superare i 340 km/h. Un modello esaurito al lancio, nato per collezionisti. Il prezzo iniziale era di circa 645.000 euro, ma oggi alcuni esemplari superano 1,8 milioni, con stime in asta tra 2,3 e 2,6 milioni. In meno di tre anni il valore si è più che triplicato. Nel quotidiano, invece, il tennista si affida a un’Audi RS6 ABT da oltre 700 CV, scelta per i frequenti spostamenti tra Monaco e l’Italia.