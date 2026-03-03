Federica Brignone, "chi più in alto sale...": la frase che spiega tutto

Ha scelto di sfidare l’impossibile e ha vinto lei. Federica Brignone lo ha sempre saputo, fin da quando la vita l’ha messa di fronte alla prova più difficile, il 3 aprile di un anno fa: «Se non fosse stata una cosa impossibile, forse non sarei più tornata dopo l’infortunio». In questa frase c’è il senso di un’impresa che non appartiene solo alla sfera sportiva, ma umana. Il doppio oro in SuperG e in Gigante ai Giochi Olimpici ha ridefinito e cambiato la percezione del limite.
Il ritorno in gara, dopo un infortunio al piatto tibiale, al perone e al legamento crociato della gamba sinistra, aveva già il peso specifico di un evento straordinario. Fregiarsi del doppio allora olimpico ha solleticato il palato degli Dei dello sport che hanno visto di cosa è capace la forza di volontà, applicata ai mortali. Probabilmente la storia più emozionante di questi Giochi, di sicuro quella che coinvolto tutti e che magari avrà bagnato il viso con una lacrima anche a chi, di solito, tende a restare insensibile allo sport e forse anche alla vita. Eppure tutto questo ha avuto un prezzo. Magari troppo alto anche per lei; e non parliamo del solo recupero sportivo, ma un infortunio del genere, condiziona per la vita, che va oltre le medaglie, oltre la competizione sportiva e che afferisce alla sfera di Federica donna, oltre che a quella di Brignone campionessa.
AGONIA
Lei stessa lo aveva anticipato dopo la rinuncia alla seconda prova cronometrata e alla discesa di Soldeu, confermando invece la presenza nei due superG: «Se correre deve diventare un’agonia, mi metto in pausa». Ieri quella pausa è diventata una scelta concreta. La sua stagione finisce qui. La spiegazione è arrivata con parole chiare: «Credo di avere chiesto molto al mio corpo nel corso di questi mesi. Dal giorno stesso in cui mi sono infortunata ho dedicato tutta me stessa all’obiettivo di partecipare ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, ottenendo il doppio risultato di portare la bandiera tricolore e di salire sul podio. Ce l’ho fatta addirittura in due occasioni, vincendo. Adesso però il mio fisico mi sta presentando il conto. Approfitto della stagione ormai al capolinea per concedermi una pausa e continuare al meglio la riabilitazione, che è stata forzata per arrivare al miracolo che siamo stati capaci di compiere. Ringrazio tutti coloro che mi hanno permesso di rimettermi in piedi».
CONSAPEVOLEZZA
C’è consapevolezza, c’è misura, ma c’è soprattutto la grandezza di un’atleta che sa di aver scritto una delle pagine più vivide dello sport italiano. Il suo palmares racconta completezza tecnica, racconta una campionessa capace di vincere tutto quello che poteva vincere: coppe del mondo di specialità e generale, ori mondiali e olimpici. In montagna si dice: «Chi più in alto sale più lontano vede, chi più lontano vede più a lungo sogna». Federica Brignone è salita altissimo. Da lassù vede tutto: le medaglie, il dolore, la fatica, la sofferenza. Vede anche il tempo che passa e il valore delle decisioni. La grandezza di un’atleta infatti non si misura solo nelle vittorie, ma anche nella lucidità con cui sa ascoltarsi. Se anche oggi fosse quel giorno e quella vetta dovesse coincidere con il punto più alto della sua parabola, il ritiro avrebbe il sapore compiuto delle scelte mature, di chi ha dato tutto e ha saputo fermarsi con la stessa feroce eleganza con la quale ha dominato la pista. Sarebbe il gesto di una campionessa, capace di insegnare che quel limite, una volta superato, può diventare anche un luogo in cui scegliere di custodire se stessi e le proprie emozioni.