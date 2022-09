Aereo russo fa scattare l'allarme Nato: si alzano i caccia italiani, che succede

30 settembre 2022 a

a

a

Un aereo russo è stato segnalato nei pressi dei confini della Polonia, motivo per cui la Nato ha lanciato una segnalazione: la presenza del velivolo appartenente a Mosca non era stata comunicata ed è quindi scattata la procedura standard, con l’Alleanza atlantica che ha voluto capire cosa stesse succedendo e ha inviato due caccia italiani.

Putin e lo "slogan per la guerra nucleare". Annessione, striscione choc al Cremlino

Si tratta di quelli schierati nella base di Malbork, situata nella Polonia settentrionale. “Ancora un decollo immediato - ha comunicato l’Aeronautica Militare su Twitter - per i nostri Eurofighter impegnati nell’attività di air policing in Polonia. Scramble ordinato dal CAOC di Uedem per la presenza di velivoli russi nella zona di confine polacca”. Soltanto 48 ore i caccia italiani erano stati costretti ad intervenire per casi simili, sempre in Polonia: in quel caso erano stati intercettati tre aerei russi in volo a ridosso del fianco nord-est dell’Alleanza atlantica. E il giorno prima i velivoli della task force “White Eagle” erano stati chiamati in causa per lo stesso motivo.

Enorme nuvola di metano sui cieli europei: "Mai visto niente di simile". incubo Nord Stream

A testimonianza della grande attività dell’Aeronautica Militare, soltanto qualche giorno fa c’era stato il caso di un aereo executive olandese che era diretto a Roma Ciampino: il velivolo aveva perso contatti radio con gli enti di controllo, e così due Eurofighter si erano alzati in volo per intercettare l’aereo olandese.