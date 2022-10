Putin fuori controllo, il nuovo capo è Sergei Surovikin: la scelta del Cremlino

08 ottobre 2022 a

Un nuovo generale a capo delle forze russe in Ucraina: si tratta di Sergei Surovikin, come annunciato dal ministero della Difesa russo citato dall'agenzia Tass. Il cambio al vertice è stato deciso da Vladimir Putin. Continuano, quindi, la rimozione e la sostituzione dei militari più alti in grado. Basti pensare che già all'inizio di giugno sono stati rimossi diversi generali da ruoli di comando operativo. Tra questi, come ricorda il Messaggero, il comandante delle forze aviotrasportate, Andrei Serdyukov, e il comandante del gruppo dell'esercito meridionale Alexander Dvornikov.

Ma chi è Surovikin? E' sia comandante delle Forze Aerospaziali che generale dell'Esercito russo. Una delle operazioni più importanti da lui guidate risale al giugno 2004, quando è stato al comando della 42a Divisione delle Guardie di stanza in Cecenia. Nato l'11 ottobre 1966 a Novosibirsk, aveva assunto il ruolo di comandante lo scorso dicembre, dopo che a ottobre il colonnello generale Viktor Bondarev era stato rimosso dal vertice della Forza Aerospaziale russa su ordine dello zar.

Il suo, comunque, è un curriculum piuttosto ricco: dal 2008 al 2010 è stato Capo della direzione delle operazioni principali dello stato maggiore delle forze armate. Poi Capo di stato maggiore del distretto militare centrale fino al 2012. L'anno successivo è stato nominato Primo vicecomandante del Distretto Militare Orientale. Dal marzo 2017, invece, ha guidato il raggruppamento interforze di stanza in Siria. Proprio questo incarico potrebbe aver convinto Putin a prendere la sua ultima decisione. Nel suo passato, inoltre, accuse di brutalità per come ha guidato alcune operaszioni militari.